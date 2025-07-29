로얄캐닌의 지속가능성 비전
로얄캐닌의 성과
로얄캐닌의 지속가능성 핵심 영역
환경 영향을 최소화하기 위한 로얄캐닌의 노력
로얄캐닌은 모기업인 마즈 그룹과 함께 전체 밸류체인 내 장기적인 탄소 배출 감축 및 탄소 발자국 감소에 집중해 2030년까지 온실가스 배출량을 50% 줄이고 2050년 넷제로(Net Zero) 달성을 위해 노력하고 있습니다.
탄소 배출 감축을 위한 로얄캐닌의 계획은 광범위합니다. 로얄캐닌은 절대 배출량(absolute emission)을 줄이기 위해 핵심 프로세스를 구축하고 탄소 발자국 감소를 모니터링하기 위한 탄탄한 거버넌스를 갖추고 있습니다.
로얄캐닌은 영양소 우선으로 생각하는 접근방식을 바탕으로 탄소 절감에 최적화된 레시피와 기후 스마트 원료(climate smarte ingredience) 사용을 비롯해 재생에너지로의 전환, 물류 최적화, 순환 경제 촉진 및 폐기물 감축을 추진하고 있습니다.
1.재생 가능한 전기 사용
2040년까지 전체 생산시설 및 사무실에서 100% 재생 가능한 전기를 사용합니다.
2. 기후 스마트 원료 조달
로얄캐닌은 기후 친화적인 원료 조달을 위해 삼림 벌채중단, 재생 가능한 기후 스마트 농업 활용 등 로얄캐닌의 공급망 내의 파트너들과 탄소를 줄이기 위해 협력하고 있습니다.
3.폐기물 감축 및 순환 경제 촉진
마즈 그룹의 포장재 지속가능성 목표에 따라 재활용과 퇴비화, 그리고 재사용이 가능한 포장재 활용을 지속적으로 높이고 있습니다. 또한 로얄캐닌은 점진적으로 사용되는 포장재의 양을 줄임으로써 포장재의 탄소 발자국 감소를 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.
또한 로얄캐닌은 경영 관행 바꾸고, 임직원 및 공급업체, 비즈니스 파트너과 탄소중립 여정을 함께하는 등
기후 변화에 대응하는 비즈니스 혁신을 통합할 것입니다.
기업의 노력을 통한 탄소 배출량 저감의 가능성이 높지만, SBTi와 같은 표준에서는
소량의 탄소 배출이 여전히 발생할 수 있다는 점이 확인되어왔습니다.
이와 같은 잔류 배출량에 대해 로얄캐닌은 고품질의 인증된
탄소 제거 크레딧을 활용해 '순(Net)' 배출을 0(Zero)으로 달성할 것입니다.
보다 지속 가능한 포장재 사용
로얄캐닌은 엘렌 맥아더 재단(EMF)의 새로운 플라스틱 경제 이니셔티브(New Plastics Economy Initiative)의 핵심 파트너이자 플라스틱 폐기물과 오염의 원천적 제거를 목표로 하는 EMF의 글로벌 협약(Global Commitment)에 서명했습니다. 이에 로얄캐닌은 EMF와 공동으로 포장재가 폐기물로 버려지지 않는 순환 경제를 지지합니다. 로얄캐닌은 자사의 모든 플라스틱 포장재를 재활용 또는 재사용되거나 퇴비화가 가능하도록 변경할 계획입니다. 또한 폐기물 재활용을 위해 포장재에 재활용된 플라스틱 함유량을 최대 30%까지 늘릴 것입니다. 화학적 재활용의 발전 정도에 따라 이 비율은 달라질 수 있으며, 각국의 식품안전 규정과 규제를 준수할 것입니다.
재사용
재활용
퇴비화
"우리는 제품의 영양학적 포뮬러뿐 아니라 포장재에 대해서도 고민하고 있습니다. 지속 가능하지 않은 포장재에 지속 가능한 제품을 담을 수는 없기 때문입니다."
로얄캐닌 재단과 함께 반려동물의 긍정적인 사회적 역할 지지
"반려동물은 우리의 삶을 더 나아지게 하기에 우리는 반려동물을 위해 더 나은 세상을 만들고자 합니다. 이것이 바로 로얄캐닌 재단이 인간의 건강과 웰빙에 긍정적인 영향을 주는 반려동물의 역할을 다루는 프로젝트에 지원하는 이유입니다."
- 파브리스 마티유(Fabrice Mathieu), 글로벌 지속가능성 디렉터
지속 가능성에 대한 로얄캐닌 임직원들의 목소리
"우리는 가능한 모든 분야에서 온실가스 배출을 지양하고, 배출량을 감축시키고자 합니다. 원료는 로얄캐닌이 배출하는 탄소의 70%를 차지하기 때문에 우리는 공급망과도 지속적인 협력 관계를 유지할 것입니다."
Cécile Coutens – 로얄캐닌 회장
"우리는 과학적 근거를 갖춘 접근법에 충실하여 우리가 보유한 3,300개의 레시피 하나하나가 얼마나 많은 탄소 발자국을 남기는지 평가했습니다.우리는 이제 기후 관련 포부에 힘입어 지난 10년간 가장 큰 규모의 비즈니스 혁신 중 하나를 개시할 수 있게 되었습니다."
매리언 사틸(Marion Sarteel) - 글로벌 지속가능성 코디네이터
"로얄캐닌의 사료는 영양학적 가치를 최우선으로 고려합니다. 우리는 보다 친환경적인 원료를 조달하고, 그 원료에 영양적인 가치를 조합하기 위해 노력하고 있습니다. 우리는 야생 어류의 보존을 위해 어유를 해조유로 대체할 것입니다."
카밀레 유세글리오(Camille Usseglio) – 유럽 지역 공급 전략 매니저
"수의사로서 동물을 향한 저의 사랑은 지구에 대한 존중과도 연관되어 있습니다. 로얄캐닌 임직원이 직접 주도하는 '고 그린(Go Green)' 프로그램의 일환으로, 멸종 위기종인 흑색종 벌(black bee)의 보존을 위해 사업장에 벌집을 설치했습니다을 사랑하는 제 마음은 지구를 존중하는 마음과 항상 함께 합니다. 우리는 직원이 주도하는 지속 가능성 "Go Green" 프로그램을 통해 멸종위기에 있는 흑색종 벌을 보호하기 위해 근무지에 벌집을 설치했습니다."
마리-앤 아워스(Marie-Anne Hours) – 유럽 과학 커뮤니케이션 매니저
"신뢰할 수 있는 결과를 추적하기 위해 지속가능성 데이터를 올바르게 이해하고, 데이터의 정확성을 보장하는 것이 제 임무입니다. 저는 로얄캐닌과 8,000여 명의 임직원들이 생태계에 끼치는 우리의 사회적 영향을 개선할 수 있을 것이라 믿습니다."
제랄딘 메라트(Géraldine Merat) – 글로벌 지속가능성 코디네이터
"우리는 환경적 영향과 영양학적 이점을 모두 고려하여 선정한 원료로 레시피를 만듭니다. 레시피는 우리가 환경 발자국에 미치는 영향은 최소화하고, 최상의 영양학적 기능을 보장할 수 있도록 최적화되어 있습니다."
제프리 다니엘(Geoffrey Daniel) – 포뮬레이션 포트폴리오 매니저
"신규 포장재 개발에 있어 우리의 최우선 목표 중 하나는 재활용이 가능하도록 하는 것입니다. 지속가능성 달성을 위한 우리의 여정을 지원하고 기여할 수 있어 매우 자랑스럽습니다."
앤-로흐 르보(Anne-Laure Lebeux) – 글로벌 포장재 PMO
"저는 지속 가능한 기업을 만드는 일은 이해관계자들과 함께, 이해관계자들을 위해 구축한 상호 가치에 달려있다고 굳게 믿고 있습니다."
파브리스 마티유(Fabrice Mathieu) – 글로벌 지속가능성 디렉터