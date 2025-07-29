로얄캐닌은 반려묘와 반려견의 건강과 웰빙을 최우선으로 반려동물의 사회적 역할을 증진하고 있습니다.

- 책임감 있는 브리딩과 보호자의 책임감 향상

- 반려묘와 반려견을 보다 잘 이해하고 돌보며, 예방적 치료를 권장하기 위한 로얄캐닌의 지식 공유

- 로얄캐닌 재단(Royal Canin Foundation)을 통해 반려동물이 사람의 건강과 웰빙에 주는 이점에 대한 인식 확대