독 하이포알러제닉 + 세타이어티

▶대사에너지: 258.6kcal per 100g ▶적용: 피부 및 소화기질환관리에 도움 • 피부 또는 위장관 증상을 동반한 식이역반응(AFR) • 개 아토피성 피부염(CAD) • 염증성장질환(IBD)을 포함한 만성 장병증 • 높은 함량의 섬유소가 필요한 위장관질환 • 섬유소 반응성 대장염/설사(스트레스성 설사 포함) +체중 관리에 도움 • 과체중/비만: 체중 감량 및 감량 후 유지 • 과체중/비만 상태의 안정기 당뇨병 • 체중/비만 상태의 고지질혈증. ▶금기사항: • 성장기, 임신 및 수유기 • 섬유소 함량이 높은 식단이 권장되지 않는 질환(예: 만성 변비, 배변이 어려운 심한 관절염)