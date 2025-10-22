독 하이포알러제닉 + 세타이어티
강아지 건식사료
반려견의 피부 및 소화기질환관리에 도움을 주는 수의사 처방 전용 제품 *처방식의 적용은 질병 및 건강 상태에 따라 달라질 수 있으므로 수의사와의 상담 후 급여 하시기 바랍니다.
제공 중인 사이즈
1.5 kg
질환관리사료
본 제품은 질환관리사료 (처방식) 입니다. 질환관리사료는 수의사의 진료와 상담 후 급여해야 합니다.
▶대사에너지: 258.6kcal per 100g ▶적용: 피부 및 소화기질환관리에 도움 • 피부 또는 위장관 증상을 동반한 식이역반응(AFR) • 개 아토피성 피부염(CAD) • 염증성장질환(IBD)을 포함한 만성 장병증 • 높은 함량의 섬유소가 필요한 위장관질환 • 섬유소 반응성 대장염/설사(스트레스성 설사 포함) +체중 관리에 도움 • 과체중/비만: 체중 감량 및 감량 후 유지 • 과체중/비만 상태의 안정기 당뇨병 • 체중/비만 상태의 고지질혈증. ▶금기사항: • 성장기, 임신 및 수유기 • 섬유소 함량이 높은 식단이 권장되지 않는 질환(예: 만성 변비, 배변이 어려운 심한 관절염)
가수분해 단백질 함유
저분자량의 가수분해 단백질은 알러지 반응 감소에 도움을 줍니다.
피부 장벽 강화에 도움
피부 본연의 방어 능력을 키워 최적의 피부 건강에 도움을 줍니다.
효과적인 체중 관리에 도움
안전한 체중 감량과 그 이후 체중 유지를 도와줍니다. 반려견의 97%가 3개월 안에 체중을 감량했습니다.* *Flanagan J et al (2017) Success of a weight loss plan for overweight dogs: The results of an international weight loss study. PLoS ONE 12(9):
조르는 행동 감소에 도움
식이섬유를 다량 함유하여 반려견의 포만감이 오래 유지 되도록 도와줍니다. 반려견의 83%에서 체중 감량 중 음식을 조르는 행동이 감소하였습니다.* *Flanagan J et al (2017) Success of a weight loss plan for overweight dogs: The results of an international weight loss study. PLoS ONE 12(9):