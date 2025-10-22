레날 + 하이포알러제닉 스몰독
강아지 건식사료
반려견의 피부 및 신장질환에 도움을 주는 수의사 처방 전용 제품 *처방식의 적용은 질병 및 건강 상태에 따라 달라질 수 있으므로 수의사와의 상담 후 급여 하시기 바랍니다.
제공 중인 사이즈
적정 급여량이란?
1 kg
질환관리사료
본 제품은 질환관리사료 (처방식) 입니다. 질환관리사료는 수의사의 진료와 상담 후 급여해야 합니다.
제품 상세정보
▶대사에너지: 403kcal per 100g ▶적용: 신장질환 관리에 도움 • 질소혈증을 보이는 만성신장질환 (IRIS 2단계 말기에서 4단계) • 단백뇨 증상을 동반한 만성신장질환(IRIS 1단계에서 4단계) +피부 및 소화기질환관리에 도움 • 식이역반응(AFR) • 개 아토피성 피부염(CAD) • 만성 설사 • 염증성장질환(IBD) 외분비췌장기능부전(EPI) • 소장세균과증식(SIBO) 기타 • 신장 기능이 저하되거나 식이알러지 반응을 보이는 개에서 요산염 또는 시스틴 요결석 재발 관리에 도움 ▶금기사항: • 성장기, 임신 및 수유기 • 췌장염
제품효과
신장질환 관리에 도움
낮은 인* 함량과 적절히 제한된 고품질의 단백질은 신장 기능 및 반려견의 삶의 질 향상에 도움을 줍니다.
적절한 에너지
식욕이 감소하여 충분히 섭취하지 못하는 반려견에게 적절한 공급하는데 도움을 줍니다.
가수분해 단백질 함유
저분자량의 가수분해 단백질은 알러지 반응 감소에 도움을 줍니다.
피부 장벽 강화에 도움
피부 본연의 방어 능력을 키워 최적의 피부 건강에 도움을 줍니다.
소형견을 위한 키블
작은 턱을 가진 반려견도 쉽게 씹을 수 있는 사이즈의 키블로 되어 있습니다.
영양정보
쌀가루, 동물성유지(닭, 오리, 돼지, 우유), 쌀, 대두박(가수분해 대두단백), 치커리 펄프, 대두유, 어유, 분말 셀룰로오스, 비타민제 합제, 제올라이트, 프락토올리고당, L-라이신, 염화칼륨, 탄산칼슘, 낙산나트륨, 염화콜린, 소르빈산칼륨, DL-메티오닌, 정제소금, L-타이로신, 보리지유, L-트레오닌, 비타민 E, 비타민 C, 금잔화 분말, 산화마그네슘, L-트립토판, 식물성 유지, 로즈마리 추출물. ※ 본 페이지의 정보는 로얄캐닌 글로벌에서 제시되는 기본 정보로서, 국내 사료관리법에 따른 제품 표시사항과 일부 다를 수 있습니다. 관련한 문의 사항은 로얄캐닌코리아 고객상담실 (080-041-5161)로 연락해 주시기 바랍니다.
FEEDING INSTRUCTIONS: see table. Water should be available at all times.
|DOG'S WEIGHT (kg)
|THIN
|THIN
|NORMAL
|NORMAL
|OVERWEIGHT
|OVERWEIGHT
|g
|cup 240
|g
|cup 240
|g
|cup 240
|2
|52
|5/8
|46
|5/8
|40
|4/8
|2.5
|62
|6/8
|54
|5/8
|47
|5/8
|3
|71
|7/8
|62
|6/8
|54
|5/8
|3.5
|79
|1
|70
|7/8
|60
|6/8
|4
|88
|1+1/8
|77
|1
|67
|7/8
|4.5
|96
|1+1/8
|84
|1
|73
|7/8
|5
|104
|1+2/8
|91
|1+1/8
|79
|1
|5.5
|111
|1+3/8
|98
|1+2/8
|85
|1
|6
|119
|1+4/8
|105
|1+2/8
|90
|1+1/8
|6.5
|126
|1+4/8
|112
|1+3/8
|97
|1+1/8
|7
|133
|1+5/8
|117
|1+3/8
|101
|1+2/8
|7.5
|141
|1+6/8
|124
|1+4/8
|107
|1+2/8
|8
|148
|1+7/8
|130
|1+5/8
|112
|1+3/8
|8.5
|154
|1+7/8
|136
|1+5/8
|117
|1+3/8
|9
|161
|2
|142
|1+6/8
|122
|1+4/8
|9.5
|168
|2
|148
|1+7/8
|128
|1+5/8
|10
|174
|2+1/8
|153
|1+7/8
|133
|1+5/8