레날 + 하이포알러제닉 스몰독

▶대사에너지: 403kcal per 100g ▶적용: 신장질환 관리에 도움 • 질소혈증을 보이는 만성신장질환 (IRIS 2단계 말기에서 4단계) • 단백뇨 증상을 동반한 만성신장질환(IRIS 1단계에서 4단계) +피부 및 소화기질환관리에 도움 • 식이역반응(AFR) • 개 아토피성 피부염(CAD) • 만성 설사 • 염증성장질환(IBD) 외분비췌장기능부전(EPI) • 소장세균과증식(SIBO) 기타 • 신장 기능이 저하되거나 식이알러지 반응을 보이는 개에서 요산염 또는 시스틴 요결석 재발 관리에 도움 ▶금기사항: • 성장기, 임신 및 수유기 • 췌장염