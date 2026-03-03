Kaip pasiruošti naujo kačiuko priežiūrai namuose?
Ką reikės žinoti rūpinantis savo kačiuku
Priimant naują kačiukas reikia daug ką apsvarstyti. Prieš pasiimdami turėsite būti visiškai pasirengę ir žinoti, kaip elgtis pirmą dieną ir naktį, įskaitant šėrimą.
Pirmą savaitę geriausia pradėti kurti tvarką, taip pat pasiimti pas veterinarą ir pradėti socializavimą. Ir svarbu žinoti, kaip kačiuką supažindinti su draugais, šeima, vaikais ir kitais augintiniais. Taip pat ir tai, kaip tvarkytis su pirmaisiais nuotykiais lauke po skiepijimo.
Ar esate pasirengę pasiimti savo kačiuką?
Svarbu, kad būtumėte visiškai pasiruošę prieš pasiimdami kačiuką. Įsitikinkite, kad namus esate paruošę kačiukui ir įrengėte kambarį su viskuo, ko jam prireiks, įskaitant lovą, maisto ir vandens dubenėlius, kraiko dėklą ir žaislus.
Jums taip pat reikės katės dėžės, kad galėtumėte joje nešti savo kačiuką, ir šiek tiek ėdalo, kuriuo ankstesnis jo savininkas šėrė. Taip pat gera mintis rasti veterinarą, kuriuo pasitikite, ir susitarti dėl patikrinimo po kelių dienų po pasiėmimo.
Ką reikia padaryti prieš pasiimant kačiuką?
Įsitikinkite, kad namus esate paruošę kačiukui ir įrengėte kambarį, kuriame gyvens kačiukas. Kelionei taip pat reikės katės dėžės. Geriausia iš anksto susirasti veterinarą, kad galėtumėte užregistruoti kačiuką patikrinimui po kelių dienų po to, kai jis parvyks namo su jumis.
Kokio amžiaus turėtų būti kačiukas, kai pasiimate jį namo?
Niekada neturėtumėte priglausti kačiuko, kol jis nesulaukė aštuonių savaičių, o kai kurie veisėjai gali laikyti juos su motina ir vados kolegomis iki 12 savaičių. Iki to laiko jie turėtų būti nujunkyti ir išmokę pagrindinių socialinių įgūdžių, reikalingų bendraujant su kitomis katėmis. Tarp aštuonių ir 16 savaičių taip pat yra laikas, kai jie pradeda suprasti savo padėtį namų ūkyje, todėl tai geras laikas juos perkelti pas save.
Kada yra geriausias laikas pasiimti namo kačiuką?
Idealu pasiimti kačiuką, kai turite porą tylių dienų, kurias galite praleisti namuose su juo ir nėra numatyta lankytojų. Stenkitės pasiimti ryte, kad jie turėtų laiko priprasti prie jūsų namų prieš naktį.
Kokius klausimus turėtumėte užduoti ankstesniam kačiuko savininkui?
Paklauskite, ką ėda jūsų kačiukas, ir sužinokite apie jo šėrimo tvarką ir kraiko dėžės reikalus Paklauskite, ar jį tikrino veterinaras, ir paskiepijo, ar gydė nuo kirminų, ir ar jis turi ID. Taip pat klauskite apie mėgstamus žaislus.
Jei įmanoma, kelias dienas prieš pasiimdami palikite žaislų ir antklodę su kačiuku, kad pažįstamas kvapas užtikrintų patogią jo savijautą kelionėje ir parvykus į namus.
Ką turėtumėte turėti pasiimdami kačiuką?
Kad ir kaip keliaujate, būtina pasiimti katės dėžę, nes pavojinga laikyti kačiuką palaidą automobilyje, ir jis gali pabėgti pasivaikščiojimo metu arba naudojantis viešuoju transportu.
Pasirinkite tokią, kuri tiks jūsų kačiukui, kai jis visiškai užaugs, ir įdėkite antklodę, kad būtų jaukiau. Užtamsinta nešynė padės jūsų kačiukui jaustis saugiai. Nepamirškite pasiimti popierinių rankšluosčių ir pakaitinės antklodės, jei kelionės metu įvyktų nelaimingas atsitikimas. Šių kelionių metu turėkite dėžę arti, kad paguostumėte kačiuką.
Kaip galite padaryti kelionę namo patogesnę kačiukui?
Jei esate automobilyje, elkitės ramiai ir važiuokite lėtai, kad kačiukas nepatirtų streso. Pritvirtinkite katės dėžę saugos diržu, kad ji neslidinėtų, arba tegu kitas keleivis laiko ją stabiliai.
Kad jūsų kačiukas jaustųsi saugus, užklokite katės dėžę lengva antklode ir įdėkite į dėžę žaislų ar antklodžių, kurių kvapas pažįstamas. Saugiausia laikyti dėžėje kelionės metu, tačiau galite nuraminti, ramiai kalbėdami.
Pirmoji jūsų kačiuko diena su jumis
Kačiukai labai jautrūs naujai aplinkai, todėl labai svarbu būti atsargiems juos pasiėmus. Pasinaudojus šiais svarbiausiais patarimais jūsų kačiukas bus mažiau priblokštas.
Palaikykite ramybę savo namuose
Nauji reginiai, garsai ir kvapai jūsų namuose bei atskyrimas nuo motinos gali sukelti jūsų kačiukui stresą. Taigi užtikrinkite savo namuose ramybę ir tylą.
Leiskite savo kačiukui tyrinėti
Kai parvykstate namo, padėkite katės dėžutę kambaryje, kurį paruošėte savo kačiukui, ir atidarykite duris. Leiskite jam tyrinėti, kiek nori, ir atsispirkite norui iš karto jį priglausti.
Parodykite savo kačiukui jo lovą
Po to, kai kačiukas ištyrinėjo savo kambarį, jis gali būti pasiruošęs snūstelėti, todėl parodykite jam lovą, o ne bandykite žaisti su juo. Įsitikinkite, kad jis taip pat žino, kur yra kraiko dėklas.
Stebėkite savo kačiuką
Jūsų kačiukas iš pradžių gali būti nedrąsus, bet netrukus norės ištirti daugiau. Jei jūsų namai paruošti kačiukui, leiskite jam tai padaryti jums prižiūrint. Arba pirmąsias kelias savaites laikykite jį savo kambaryje su langais ir palaikydami turtingą socialinį kontaktą.
Būkite šalia
Kol jūsų kačiukui sueis keturi mėnesiai, jis neturėtų būti paliktas vienas ilgesniam laikui dienos metu. Pratinkite jį būti vieną, palikdami penkioms minutėms kas valandą ir palaipsniui ilgindami laiką. Kai kurioms veislėms gali būti naudinga apsvarstyti paimti du kačiukus, kad galėtų draugauti.
Duokite jiems erdvės
Katėms reikia jų teritorijos, organizuotos atskirose vietose šėrimui, poilsiui, švarinimuisi (tualetui) ir žaidimui. Stebėkite, kaip jūsų kačiukas naudoja erdvę, ir, jei reikia, atlikite pakeitimų, kad jam būtų patogu. Pavyzdžiui, gali tekti pakelti guolį ar kraiko dėklą toliau nuo maisto.
Pirmoji jūsų kačiuko naktis su jumis
Pirmą naktį kačiukai dažnai būna labai sutrikę ir normalu, kad jie kniaukia ir kitas dvi ar tris naktis. Štai keletas patarimų, kurie padės pripratinti kačiuką.
Pasirūpinkite saugia vieta miegoti
Padėkite savo kačiuko guolį į jaukią, tylią vietą su antklode ir įsitikinkite, kad jis turi prieigą prie savo vandens, ėdalo ir kraiko dėklo. Šviesos išjungimas padės nustatyti jūsų kačiuko miego įpročius, tačiau pirmą naktį galbūt norėsite palikti įjungtą naktinį apšvietimą, kol jis prisitaikys prie aplinkos.
Kad būtų sveiki ir gerai jaustųsi kačiukams reikia daug miegoti tylioje vietoje, kur jie galėtų atsipalaiduoti ir jaustis saugūs. Jūsų kačiukas gali miegoti maždaug 20 valandų iš 24, suaugus vis tiek gali prireikti 18 valandų miego.
Geriausias kačiuko ėdalas ir geriausi šėrimo įpročiai
Pirmas jūsų kačiuko šėrimas yra svarbus žingsnis jo kelionėje su jumis. Suprasdami, ko jiems reikia, galėsite būti įsitikinę, kad viskas gerai.
Iš pradžių išlaikykite tą pačią dietą
Bet kokie staigūs kačiuko dietos pokyčiai gali sukelti virškinimo sutrikimus ir stresą. Taigi pirmą savaitę duokite savo kačiukui tą patį ėdalą ir laikykitės šėrimo tvarkaraščio, kurio laikėsi ir ankstesnis savininkas. Tada galite lėtai pereiti prie kitokios tvarkos, jei pasirinksite, ir kačiuko ėdalo, tinkančio jo amžiui.
Organizuokite kur nors tylią vietą paėsti
Tai turėtų būti ten, kur jūsų kačiukas jaučiasi saugus, atokiau nuo vietos, kur valgote jūs ir ėda visi kiti augintiniai. Katėms nepatinka valgyti per arti jų kraiko dėklo ir visada jos turi turėti šviežio vandens. Vandens dubenėlius svarbu laikyti atokiau nuo jų ėdalo, kad būtų išvengta užteršimo.
Neduokite savo kačiukui pieno ar likučių nuo stalo
Po nujunkymo kačiukas praranda galimybę virškinti piene esantį cukrų, o karvės pienas gali jiems sukelti viduriavimą. Jei šersite jį savo patiekalų likučiais, ja gali pradėti elgetauti arba susirgti, arba įgyti antsvorio, ėsdami per daug netinkamo ėdalo.
Būkite kantrūs sumažėjus kačiuko apetitui
Stresas persikėlus į naujus namus gali reikšti, kad kačiukas iš pradžių nelabai ėda, tačiau apetitas turėtų sugrįžti, kai tik jis įsikurs. Taip pat atminkite, kad katės natūraliai neėda didelio dydžio patiekalų – jos ėda kelis mažo dydžio patiekalus per dieną. Jei jums kelia nerimą jūsų kačiuko mitybos įpročiai, pasitarkite su veterinaru.
Kaip saugiai pakeisti kačiuko dietą
Kačiuko virškinimo sistema yra labai jautri ir ją gali sutrikdyti staigūs pokyčiai. Kai būsite pasirengę pakeisti savo kačiuko ėdalą, labai svarbu pereiti atsargiai ir lėtai, kad išvengtumėte virškinimo problemų. Peržiūrėkite mūsų vadovą, kaip saugiai pakeisti kačiuko dietą.
Nugabenkite kačiuką pas veterinarą
Kelionė automobiliu
Naudokite katės nešynę
Sužinokite apie kačiuko socializavimą
Jūs esate atsakingi už tai, kad padėtumėte sustiprinti kačiuko pasitikėjimą savimi ir pripratintumėte prie aplinkos. Palaipsniui supažindindami su nauja patirtimi ir švelniai padrąsindami, jūs galite padėti socializuotis kačiukui.
Supažindinkite su naujais garsais
Garsai gali priblokšti kačiukus ir priversti juos nerimauti, todėl supažindinkite juos su naujais garsais, tuo pačiu ramindami. Tai gali būti skalbyklės, muzikos ar plaukų džiovintuvo garsai. Supažindinkite su naujais garsais tik tada, kai kačiukui tai nesukelia streso.
Padėkite savo kačiukui tyrinėti
Jūsų kačiukui reikės susidoroti su įvairiausiais reljefais. Galite padėti jam aklimatizuotis, atsargiai supažindindami su laiptais, namų laipiojimo medžiu ir įvairiais paviršiais.
Įpratinkite kačiuką prie priežiūros
Veterinaras norės išsamiai patikrinti kačiuką. Kad tai jo nejaudintų, geriau švelniai įpratinti jūsų kačiuką prie paėmimo ir prisilietimų prie viso kūno.
Žaiskite su savo kačiuku
Leiskite laiką žaisdami žaidimus, kurie švelniai skatina kačiuką rodyti natūralią elgseną, pvz., sėlinimą, stvėrimą ir griebimą.
Pirmasis jūsų kačiuko apsilankymas pas veterinarą
Tikrai svarbu nugabenti kačiuką pas veterinarą patikrinti, kai jis praleidžia keletą dienų su jumis. Būdami gerai pasiruošę galite užtikrinti, kad tai būtų pozityvus įvykis jūsų kačiukui. Taip pat galite pasinaudoti proga sužinoti daugiau apie rūpinimąsi juo.
Jūsų kačiukas gali jaustis neramus dėl persikėlimo į naujus namus, tačiau galite padėti jam likti ramiam. Visada lėtai ir švelniai judėkite ir elkitės su jais labai atsargiai. Kalbėkite švelniai ir nuraminkite, kai pamažu supažindinate su naujais reginiais, garsais ir kvapais. Ir užtikrinkite, kad iš pradžių lankytojų skaičius būtų minimalus.
Jūsų kačiuko dienos režimas
Jūsų kačiuko pirmosios kelios dienos ir savaitės su jumis turės įtakos tam, kaip jis integruosis į jūsų šeimą ir ar išaugs į laimingą, draugišką katę. Štai keletas būdų, kaip sukurti tvarką, kuri suteiks jūsų kačiukui geriausią įmanomą pradžią.
Kraiko dėžutės naudojimasis
Daugelis kačiukų išmoksta naudotis kraiko dėžute stebėdami savo motiną. Jei jūsų kačiukas nėra pripratintas prie namų tvarkos, įdėkite jį į dėžutę su kraiku ir pakaskite kraiką viena iš priekinių letenų. Tai darykite po kiekvieno šėrimo ir kai pabus. Užtikrinkite, kad kraiko dėklas būtų tylioje vietoje, visada pasiekiamas ir atokiau nuo maisto ir vandens dubenėlių.
Maitinimas
Pirmą savaitę laikykitės tos pačios tvarkos, kaip ankstesnis kačiuko savininkas. Tada galite palaipsniui pereiti prie savo tvarkos. Yra trys pagrindinės galimybės:
- Įdėkite savo kačiuko dienos sauso ėdalo racioną ir leiskite kramsnoti, kai nori.
- Duokite kelias mažo dydžio porcijas per dieną.
- Įdėkite mažesnį sauso ėdalo davinį ir šerkite šlapiu ėdalu nustatytu laiku.
Nesvarbu, kurį variantą pasirinksite, turėtumėte jo laikytis, kad kačiukas žinotų ko tikėtis.
Žaidžia
Užtikrinkite, kad kiekvienas šeimos narys leistų laiką žaisdamas ir bendraudamas su jūsų kačiuku. Jų žaidimų zona yra pati svarbiausia jų teritorijos dalis ir jiems reikia erdvės bėgioti, lipti ir pasislėpti. Katėms ypač patinka būti aukštai, taigi, jei joms nėra pakankamai vietų laipioti, verta pirkti katės medį.
Elgsena ir treniravimas
Pratimai
Vienas didžiausio kačių aktyvumo laikas yra sutemos. Jūsų kačiukui patiks, jei šiuo metu žaisite su juo, ir tai padės jį nuvarginti ir paruošti miegoti. Kitas kačių aktyvumo laikas yra aušra. Jei anksti nesikeliate, pabandykite naudoti šėrimo galvosūkių tiektuvą, kad turėtų užsiėmimą ankstyvą rytą.
Lovos vieta
Padėkite savo kačiuko lovą toje vietoje, kurią ketinate naudoti per visą pilnametystę, nes kai jis pradės kur nors miegoti, pakeisti vietą nebus lengva. Nors jūsų kačiuko lova turi būti tylioje vietoje, geriau, kad būtų gana arti jūsų gyvenamosios zonos, nes jam patiks jus stebėti.
Nuoseklumas
Įsitikinkite, kad jūsų kačiukas turi viską, ko jam reikia, pavyzdžiui, prieigą prie kraiko dėklo, šviežio vandens, ėdalo, mėgstamo žaislo ir antklodės. Tada naudokitės tokiu signalu, kaip šviesos išjungimas ar pritemdymas, kad nurodytumėte miego laiką. Jie gali kniaukti per pirmąsias kelias naktis, tačiau netrukus sužinos, kad grįšite ryte ir jausis saugūs, esant tokiai tvarkai.
Kačiukai gali išeiti į lauką jūsų prižiūrimi po skiepų sustiprinimo, maždaug keturių mėnesių amžiaus. Bet jie nėra pasirengę išeiti be priežiūros, kol jie nebus maždaug šešių mėnesių amžiaus.
Be to, kad kačiukas būtų visiškai paskiepytas, taip pat turėtumėte užtikrinti:
- Kad jis būtų atpažįstamas naudojant mikroschemą arba gerai tinkančią apykaklę ir identifikacijos žymą.
- Kad jūsų sodas būtų saugus kačiukui.
- Kad žinotumėte, kuriuos daiktus jis mėgsta, kad galėtumėte parsivilioti į vidų.
Prieš kačiukui išeinant laukan be priežiūros, jis turi būti kastruotas arba sterilizuotas, kad būtų išvengta nepageidaujamų vadų.
Jūsų pirmoji kačiuko kelionė į lauką gali bauginti, tačiau čia yra keletas būdų, kurie padės užtikrinti, kad tai bus teigiama patirtis:
- Pasirinkite ramų laiką ir laikykite vaikus ir kitus naminius gyvūnus atokiai.
- Išeikite prieš vakarienę, kad galėtumėte naudoti kačiuko ėdalą, kad vėl jį priviliotumėte į vidų.
- Vaikščiokite su savo kačiuku, kai jis tyrinėja, kad nepasiklystų.
- Palikite duris atidarytas, kad jis galėtų matyti, kaip grįžti į vidų.