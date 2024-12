Ageing 12+ Gravy

Norėdami užtikrinti, kad jūsų vyresnio amžiaus katė (12 metų ir vyresnė) gautų specialią mitybą, kurios jai reikia optimaliai sveikatai palaikyti, turėsite šerti jai natūraliu ir instinktyviai pasirenkamu maistu. Štai kodėl ROYAL CANIN® Aging 12+ in Gravy yra sukurtas taip, kad atitiktų optimalų makro mitybos profilį, kurį instinktyviai renkasi senstančios katės, tokios kaip jūsų. Vyresnio amžiaus katėms dažnai reikės didesnės mitybos paramos, kad būtų palaikoma bendra gera sąnarių sveikata. Štai kodėl ROYAL CANIN® Aging 12+ in Gravy yra specialiai sukurta siekiant padėti išlaikyti sveikus sąnarius dėl didelio omega-3 riebalų rūgščių kiekio – ypač EPR ir DHR. Kad padėtų palaikyti sveiką inkstų funkciją ir bendrą inkstų sveikatą, ROYAL CANIN® Aging. 12+ in Gravy sudėtyje taip pat yra pritaikytas fosforo kiekis. Kad būtų patenkinti kiekvienos katės individualūs pomėgiai, ROYAL CANIN® Aging 12+ taip pat galima įsigyti sultingoje želė arba kaip sausą maistą su skania ir traškia granule. Jei svarstote apie mišrų šėrimą , tiesiog vadovaukitės mūsų šėrimo gairėmis, kad užtikrintumėte, jog jūsų katė gautų tikslų tiek šlapio, tiek sauso ėdalo kiekį ir gautų optimalią naudą.