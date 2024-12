Digestive Care

JAUTRUS VIRŠKINIMAS

Ar jūsų katė turi jautrų virškinamą ? Jautrus skrandis ir virškinamasis traktas gali sukelti didelius kiekius ir prastos kokybės išmatų, kurios taip pat gali reikšti blogą virškinimą. Be to, per greitai nurijus ir nepakankamai kramtant, gali atsirasti regurgitacija.