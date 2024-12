Indoor Sterilized 7+ Morsels in Gravy

ROYAL CANIN® Indoor Sterilized in Gravy (gabalėliai padaže) yra specialiai sukurtas receptas, skirtas patalpoje gyvenančioms,sterilizuotoms katėms. Šiame produkte yra lengvai virškinamų baltymų, o jo sudėtyje yra ceolito – mineralo, kuris padeda palaikyti jūsų katės virškinimo sveikatą. ROYAL CANIN® Indoor Sterilized in Gravy taip pat yra specialiai sukurta su papildoma drėgme, kad padidėtų suvartojamas vandens kiekis ir padėtų išlaikyti jūsų katės šlapimo būklę. Šiame recepte yra optimalus riebalų, angliavandenių ir baltymų balansas, kurio trokšta jūsų kambarinė katė. Po mokslinių bandymų ir tyrimų šį receptą pamėgo daugelis kambarinių kačių ir jų šeimininkų. Kad katės apetitas būtų dar labiau pamalonintas, ROYAL CANIN® Indoor Sterilized drėgnas maistas taip pat yra dviejų alternatyvių tekstūrų: ROYAL CANIN® Indoor Sterilized Loaf (paštetas) ir ROYAL CANIN® Indoor Sterilized in Jelly (želėje). Būtinai laikykitės ant pakuotės pateikto maitinimo vadovo, kad įsitikintumėte, jog jūsų katė gauna reikiamą maisto kiekį.