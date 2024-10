Indoor Sterilized 7+ Morsels in Jelly

ROYAL CANIN® Indoor Sterilized 7+ in Jelly yra specialiai sukurta palaikyti sterilizuotas kates nuo 7 metų amžiaus. Šioje formulėje yra sinergetinis antioksidantų derinys, kuris palaiko jūsų katę senstant. ROYAL CANIN® Indoor Sterilized 7+ in Jelly yra idealus riebalų, angliavandenių ir baltymų balansas, kurio trokšta jūsų katė. Išbandžius vidinį Royal Canin tyrimą, Indoor Sterilized 7+ in Jelly rekomendavo 87 % kačių savininkų. ROYAL CANIN® Indoor Sterilized 7+ šlapias maistas taip pat yra dviejų alternatyvių tekstūrų: ROYAL CANIN® Indoor Sterilized 7+ Loaf (paštetas) ir ROYAL CANIN® Indoor Sterilized 7+ padaže. Taip pat yra sausas produktas su tokia pačia naudinga mityba. Būtinai laikykitės ant pakuotės pateikto maitinimo vadovo, kad įsitikintumėte, jog jūsų katė gauna reikiamą kiekvieno pašaro kiekį, kad būtų užtikrinta optimali mityba.