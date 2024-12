Indoor Sterilized Morsels in Jelly

ROYAL CANIN® Indoor Sterilized in Jelly (gabaliukai želėje) yra sukurtas specialiai kambarinėms katėms. Šis produktas yra sudarytas iš lengvai virškinamų baltymų ir ceolito, kad padėtų jūsų katės virškinimui. ROYAL CANIN® Indoor Sterilized in Jelly (gabaliukai želėje) sudėtyje yra papildomos drėgmės, kuri padidina jūsų katės vandens suvartojimą ir padeda palaikyti šlapimo sistemą. Šis pritaikytas receptas apima optimalų baltymų, angliavandenių ir riebalų balansą, kurio trokšta jūsų sterilizuota kambarinė katė. Išbandžius mokslinius tyrimus, ROYAL CANIN® Indoor Sterilized in Jelly pamėgo kambarinės katės ir tyrime dalyvavę šeimininkai. Kad katės apetitas būtų dar labiau patenkintas, ROYAL CANIN® Indoor Sterilized drėgnas maistas taip pat yra dviejų alternatyvių tekstūrų: ROYAL CANIN® Indoor Sterilized Loaf (paštetas) ir ROYAL CANIN® Indoor Sterilized In Gravy (gabalėliai padaže). Būtinai laikykitės ant pakuotės pateikto maitinimo vadovo, kad įsitikintumėte, jog jūsų katė gauna reikiamą maisto kiekį.