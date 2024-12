Instinctive 7+ Gravy

Tinka vyresnėms nei 7 metų katėms, ROYAL CANIN® Instinctive 7+ in Gravy yra specialiai sukurtas atsižvelgiant į visus suaugusios katės mitybos poreikius. Kai jūsų katė sensta, jos aktyvumas laikui bėgant natūraliai mažės. ROYAL CANIN® Instinctive 7+ padaže yra išskirtinis antioksidantų kompleksas, kuris padeda palaikyti jūsų katės gyvybingumą. Kitas dalykas, kuris laikui bėgant gali keistis, yra jūsų katės pomėgiai – tam tikras maistas, kuris anksčiau patiko jos gomuriui, gali būti nebetinkamas. Štai kodėl ROYAL CANIN® Instinctive 7+ konservai padaže yra specialiai sukurti taip, kad atitiktų optimalų makro mitybos profilį, kurį instinktyviai renkasi tokios suaugusios katės kaip jūsų. Be to, ROYAL CANIN® Instinctive 7+ padaže yra pritaikytas fosforo kiekis. Tai padeda palaikyti sveiką jūsų katės inkstų funkciją.