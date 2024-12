Kai kurių kačių virškinimo sistema gali būti jautri tam tikro tipo maistui. Jei taip yra jūsų katės atveju, gali prireikti pakeisti jos mitybą, kad jos skrandis susitvarkytų. Yra daug maistinių medžiagų, kurios gali turėti raminamąjį poveikį jūsų katės virškinimo sistemai. ROYAL CANIN® Sensible 33 tinka suaugusioms katėms nuo 1 iki 7 metų, yra specialiai sukurta palaikyti suaugusias kates, turinčias jautrumo tam tikram maistui požymių. Jame yra išskirtinis maistinių medžiagų derinys, stiprinantis ir palaikantis optimalų virškinimo saugumą.ROYAL CANIN® Sensible 33 yra labai skanus, jame yra trijų skirtingų formų granulių ir kruopščiai atrinktų kvapiųjų medžiagų, kurios skatina maisto suvartojimą ir palengvina virškinimą. Dar daugiau, ROYAL CANIN® Sensible 33 taip pat buvo sukurtas taip, kad padėtų palaikyti sveiką suaugusių kačių, tokių kaip jūsų, šlapimo sistemą. Kai tik jūsų katės virškinimo sistema pradės gerėti, galėsite ir toliau šerti ROYAL CANIN® Sensible 33, nes jis buvo specialiai sukurtas ne tik palaikyti jūsų katės virškinimą pačioje pradžioje, bet ir palaikyti jį vėliau.