Sterilised 37

Po to, kai jūsų katė buvo sterilizuota, gali prireikti pakeisti dietą, siekiant užtikrinti, kad jos vartojamos maistinės medžiagos patenkintų šiek tiek pakitusius energijos poreikius. ROYAL CANIN® Sterilized 37 yra sumažintas kiekis riebalų, kuris atitinka dienos racioną – tai padeda jūsų katei išlaikyti idealus kūno svorį po sterilizacijos. Be to, ROYAL CANIN® Sterilized 37 maiste taip pat yra kruopščiai apgalvotas mineralų balansas, kuris padeda palaikyti ir palaikyti sveiką jūsų katės šlapimo sistemą, o padidėjęs baltymų kiekis šiame maiste padeda palaikyti sveiką katės raumenų masę. Siekiant patenkinti kiekvienos katės individualius pageidavimus, ROYAL CANIN® Sterilized 37 taip pat galima įsigyti kaip šlapią maistą skaniame padaže arba sultingoje želėje. Jei ketinate maitinti mišriai, tiesiog vadovaukitės mūsų šėrimo gairėmis, kad užtikrintumėte, jog jūsų katė gautų tikslią šlapio ir sauso maisto kiekį, kad gautų optimalią naudą.