Sterilised 7+

Nors visavertė ir subalansuota mityba yra svarbi visų amžiaus grupių katėms, yra tam tikrų maistinių medžiagų, kurios padeda palaikyti optimalią tam tikro amžiaus sterilizuotų kačių sveikatą.Tinka kastruotoms, vyresnėms nei 7 metų metų amžiaus katėms. ROYAL CANIN® Sterilized 7+ yra specialiai sukurta atsižvelgiant į visus suaugusios katės mitybos poreikius. Siekiant padėti jūsų sterilizuotai suaugusiai katei susidurti su pirmaisiais senėjimo požymiais, ROYAL CANIN® Sterilized 7+ yra praturtintas tikslinėmis maistinėmis medžiagomis, įskaitant: žaliosios arbatos polifenolius, vitaminą C, EPR ir DHR. Šis gyvybingumo kompleksas yra labai naudingas jūsų katei ir padeda palaikyti sveiką kūno funkciją. ROYAL CANIN® Sterilized 7+ turi vidutinį riebalų kiekį. Tinkamas šio ėdalo dienos racionas padeda jūsų suaugusiai katei apriboti perteklinio svorio padidėjimą. ROYAL CANIN® Sterilized 7+ turi specialiai pritaikytą fosforo lygį – tai padeda palaikyti jūsų katės inkstų sveikatą, bei padeda palaikyti sveiką inkstų funkciją. Be to, ROYAL CANIN® Sterilized 7+ taip pat yra specialiai sukurta siekiant padėti išlaikyti jūsų suaugusios katės šlapimo sistemos sveikatą.