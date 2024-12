Sterilised Gravy

Sterilizuotoms katėms keliami kitokie reikalavimai, palyginti su katėmis, kurios nebuvo kastruotos ar sterilizuotos. Štai kodėl ROYAL CANIN® Sterilized in Gravy yra specialiai sukurtas atsižvelgiant į jūsų sterilizuotos suaugusios katės mitybos poreikius. ROYAL CANIN® Sterilized in Gravy- kontroliuojamas energijos kiekis ir nedidelis riebalų kiekis padeda apriboti tikimybę, kad jūsų katė priaugs antsvorio, ypač kai patiekiamas tinkamas dienos racionas. ROYAL CANIN® Sterilized in Gravy yra sukurtas taip, kad atitiktų optimalų mitybos profilį, kurį instinktyviai renkasi suaugusios katės – kad jos suvartotų maistines medžiagas, kurių reikia gerai bendrai sveikatai palaikyti. ROYAL CANIN® Sterilized in Gravy taip pat turi kruopščiai apgalvotą mineralų balansą, kuris padeda palaikyti jūsų katės šlapimo sistemos sveikatą. Kad būtų patenkinti kiekvienos katės individualūs pageidavimai, ROYAL CANIN® Sterilized taip pat galima įsigyti kaip šlapią maistą minkštame ir skaniame pašteto pavidale arba gabalėliais želėje, o taip pat kaip sausą maistą su skania ir traškia granule. Jei ketinate maitinti mišriai, tiesiog vadovaukitės mūsų šėrimo gairėmis, kad užtikrintumėte, jog jūsų katė gautų tikslią šlapio ir sauso maisto kiekį, kad gautų optimalią naudą.