Sterilised Jelly

Kai katės yra sterilizuojamos, jų mitybos poreikiai pasikeičia, palyginti su katėmis, kurios nebuvo sterilizuotos arba kastruotos. Dėl sterilizacijos jūsų katė turės mažesnius energijos poreikius ir gali būti ne tokia aktyvi. Dėl kontroliuojamo energijos kiekio ir vidutinio riebalų kiekio ROYAL CANIN® Sterilized in Jelly padeda palaikyti ir išlaikyti sveiką svorį, ypač kai patiekiama su tiksliu dienos racionu. ROYAL CANIN® Sterilized in Jelly yra sukurtas taip, kad atitiktų optimalų mitybos profilį, kurį instinktyviai renkasi suaugusios katės. Taip užtikrinama, kad jūsų katė lengvai suvartotų maistinių medžiagų, kurių jai reikia gerai bendrai sveikatai palaikyti. ROYAL CANIN® Sterilized in Jelly taip pat turi kruopščiai apgalvotą mineralų balansą, kuris padeda palaikyti jūsų katės šlapimo sistemos sveikatą. Pagal katės individualius pageidavimus, ROYAL CANIN® Sterilized taip pat galima įsigyti skaniame padaže, minkštame ir skaniame paštete arba kaip sausą maistą: granulėmis. Jei ketinate maitinti mišriu būdu, tiesiog vadovaukitės mūsų šėrimo gairėmis, kad užtikrintumėte, jog katė gauna tikslų tiek šlapio, tiek sauso maisto kiekį, kad būtų užtikrinta optimali nauda.