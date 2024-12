Ultra Light Gravy

Labai svarbu, kad katė būtų optimalaus svorio pagal jos amžių ir veislės tipą, tačiau kartais tai gali pasirodyti gana sudėtinga. Tačiau jūs neturite mažinti katės ėdalo, kad padėtumėte valdyti savo katės svorį, jei tik tai, ką maitinate, yra pritaikyta jos specifiniams poreikiams. ROYAL CANIN® Ultra Light in Gravy padeda sumažinti kačių suvartojamų kalorijų kiekį net 19 %, kad padėtų apriboti svorio augimą ir išlaikyti sveiką svorį. Maistinės medžiagos taip pat praturtintos L-karnitinu, padedančiu palaikyti ir skatinti sveiką ir greitai veikiančią medžiagų apykaitą. Kai vartojate tam tikrą maistą, kad išlaikytumėte sveiką svorį, jūsų katės dieta vaidins svarbų vaidmenį palaikant raumenų masę ir išlaikant optimalų riebalų kiekį. Štai kodėl ROYAL CANIN® Ultra Light padaže yra daug baltymų, kurie prisideda prie raumenų masės didinimo, nepakenkiant kalorijų mažinimui, reikalingam norint apriboti svorio augimą, todėl jūsų katės kūnas yra lieknas, sveikas. Be to, šiame produkte esančios maistinės medžiagos palaiko sveiką šlapimo sistemą ir palaiko sveiką šlapimo pūslės funkciją. Kad būtų patenkinti kiekvienos katės individualūs pomėgiai, ROYAL CANIN® Ultra Light taip pat galima įsigyti kaip sausą maistą su traškia ir skania granule. Jei ketinate maitinti mišrią maitinimą, tiesiog vadovaukitės mūsų šėrimo gairėmis, kad užtikrintumėte, jog jūsų katė gautų tikslią šlapio ir sauso maisto kiekį, kad gautų optimalią naudą.