Privalumai: Gyvybingumo kompleksas / Idealus kūno svoris / Antioksidantų kompleksas / S/O indeksas. ROYAL CANIN® Mature Consult Balance yra specialiai sukurta siekiant palaikyti vyresnio amžiaus kačių sveikatą ir gerovę be jokių akivaizdžių senėjimo požymių, tačiau turinčių polinkį priaugti svorio. Šioje formulėje yra specifinis maistinių medžiagų balansas, kuris padeda palaikyti vyresnio amžiaus kačių gyvybingumą. Vidutinis kalorijų kiekis padeda išlaikyti idealų jūsų katės kūno svorį ir palaikyti optimalią jų sveikatą bei gerovę. Ši formulė yra praturtinta antioksidantais, padedančiais neutralizuoti laisvųjų radikalų poveikį ir palaikyti ląsteles bei audinius. Ši dieta taip pat skatina šlapimo aplinką, nepalankią tiek struvitų, tiek kalcio oksalato kristalų vystymuisi. Pasitarkite su savo veterinarijos gydytoju, kad nustatytumėte geriausią jūsų augintiniui dietą. Jūsų augintinio perėjimas nuo vienos dietos prie kitos turėtų būti sklandus ir laipsniškas procesas per 7–10 dienų. Įsitikinkite, kad laikotės teisingo raciono kiekio, ypač kai maitinate mišriu maistu. Siekiant patenkinti kiekvienos katės individualius pageidavimus, ROYAL CANIN® Mature Consult Balance taip pat galima įsigyti kaip sausą maistą su traškia granule.* *Priklauso nuo gaminio prieinamumo