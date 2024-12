ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION URINARY S/O + CALM yra visavertis dietinis pašaras katėms, skirtas struvitiniams akmenims ištirpinti ir struvito akmenų atsinaujinimo mažinimui. Šlapimą per mažai prisotinančios arba metastabilizuojančios savybės dėl struvitų ir (arba) šlapimą rūgštinančių savybių. REKOMENDACIJOS: Prieš naudojant ir prieš pratęsiant naudojimo laikotarpį, rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju. Maitinkite MULTIFUNCTION URINARY S/O + CALM 5–12 savaičių, kad ištirptų struvitiniai akmenys ir iki 6 mėnesių, kad būtų sumažintas struvitinių akmenų atsiradimas.