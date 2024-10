Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)

Les abyssins peuvent être très affectueux, mais seulement quand ils le souhaitent et quand ils sont d'humeur. Ils ont beaucoup de charme, mais peuvent être très malicieux. L'abyssin est un chat joueur et actif qui s'amuse bien avec un compagnon de jeu. Il s'attache très fortement à son entourage et apprécie sa compagnie en tout temps. L'abyssin est un chat sociable, énergique, fidèle et relativement expressif vocalement.

