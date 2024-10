L'American Bobtail est un chat aimant, incroyablement intelligent, actif et très attaché à son propriétaire et sa famille adoptive. Un peu pot de colle et joueur, l'American Bobtail sollicite souvent son propriétaire pour jouer. C’est aussi un excellent chasseur.



L'American Bobtail est un chat facile à vivre, qui apprécie la compagnie des enfants, des chats et d'autres animaux. Il accueilllera toujours avec joie de nouveaux arrivants.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)