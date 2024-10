L'American Wirehair est un chat connu pour sa grande sociabilité. Il adore les enfants, comme il apprécie la présence d'autres chats ou d’autres animaux. Il n’est pas caractériel et très sensible. Bien qu'il soit très sociable, l'American Shorthair apprécie également son indépendance et ses moments seuls.



L'American Wirehair est adapté à la vie en appartement mais a besoin de stimulations et de jeux pour occuper son esprit. C'est un chat qui a conservé son instinct de chasseur. Il se fera un plaisir de chasser les insectes qui s'aventurent dans l'appartement ou les oiseaux.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)