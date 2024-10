​Comment traiter un chat présentant des troubles urinaires

Traiter les troubles urinaires de votre chat à la maison

À l'issue d'une première consultation, votre vétérinaire pourra vous conseiller de modifier certains éléments liés au style de vie de votre chat afin de préserver sa santé urinaire. Les chats en surpoids ont plus de risques de développer des calculs car ils boivent et urinent moins souvent ; votre vétérinaire peut donc vous conseiller de les aider à perdre du poids en augmentant leur activité physique.

Les chats peuvent également souffrir de problèmes urinaires dus au stress à la maison. Cela inclut du stress qui peut être transmis de maître à chat, du stress du fait de vivre dans un foyer composé de plusieurs chats ou d'avoir subi un changement de mode de vie important. Votre vétérinaire peut suggérer ce qui suit pour réduire ce stress :

Assurez-vous que votre chat ait un accès permanent, facile et sécurisé au bac à litière

Limitez les interactions entre les chats de votre foyer qui ne s'entendent pas

Modifiez l'environnement de votre chat pour qu'il soit plus stimulant ou plus sûr

Médicaments anti-anxiété, diffuseurs de phéromones ou aliments thérapeutiques

Traiter les troubles urinaires de votre chat au moyen d'un régime spécifique

Le régime alimentaire de votre chat peut jouer un rôle réel dans le maintien de sa santé urinaire en rééquilibrant le pH de son urine et en limitant la quantité de minéraux susceptibles de se cristalliser et de provoquer des calculs. Sa nourriture devrait également contenir des sources de protéines de haute qualité, qui réduisent la charge de travail des reins et leur évitent des efforts inutiles.

Les aliments humides peuvent être utiles car ils contiennent un pourcentage élevé en eau et par conséquent, encouragent votre chat à uriner plus fréquemment et à nettoyer son organisme. Toutefois, si votre chat préfère les aliments secs, vous pouvez l'encourager à boire plus d'eau en utilisant des sources d'eau courante (comme des fontaines), en remplissant le bol d'eau à ras bord pour en faciliter l'accès et en évitant de placer le bol à proximité de lieux de passage, de bacs à litière ou de nourriture. Vous pouvez même lui proposer des eaux « aromatisées », comme de l'eau de source extraite d'une boîte de thon ou de l'eau extraite de crevettes décongelées et cuites.

Il est essentiel de consulter votre vétérinaire avant de commencer une auto-médication liée aux fonctions urinaires de votre chat, au cas où un problème plus urgent nécessiterait des soins médicaux. Votre vétérinaire saura vous conseiller sur le meilleur plan d'action, et vous assister à chaque étape.