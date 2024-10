​Maintenir le poids idéal de votre chat

Comment bien nourrir votre chat ?

La mise en place de bonnes habitudes alimentaires aidera votre chat à conserver un poids idéal et le découragera de mendier ou de miauler pour avoir plus de nourriture.

Assurez-vous de donner à votre chat la ration d'aliments recommandée en la mesurant à l’aide d’une balance de cuisine. Même si vous pensez que cela semble insuffisant, les aliments préparés sont complets et équilibrés, et la ration est soigneusement calculée pour apporter à votre chat tout ce dont il a besoin. Votre chat doit avoir un accès permanent à de l'’eau fraîchement renouvelée pour faciliter la digestion et prévenir le développement de troubles urinaires tels que l’apparition de « calculs ».

Limitez aussi le nombre de friandises que vous offrez à votre chat, car elles peuvent augmenter considérablement son apport calorique quotidien. Si vous lui en donnez, veillez à en tenir compte dans le calcul de sa ration quotidienne.

Les bons aliments au bon moment

Des chatons d’âges et de modes de vie différents ont besoin d’un apport nutritionnel différent pour maintenir un poids idéal, ce qui signifie qu’il faut surveiller leur croissance et ajuster leur alimentation en fonction de leurs besoins.

Entre 4 semaines et 4 mois, un chaton a besoin de beaucoup d’énergie pour répondre à une croissance rapide, mais comme son système digestif est plus fragile, son aliment doit être dense en énergie et hautement digestible pour ne pas lui procurer un inconfort digestif. Vérifiez régulièrement son poids et ajustez sa ration pour vous assurer qu’il prenne toujours du poids conformément aux conseils de votre vétérinaire.

La stérilisation a un impact important sur le poids de votre chat ; ses besoins en énergie diminuent de 30 %, mais son appétit peut augmenter jusqu’à 26 % dans les jours qui suivent l’opération. Par conséquent, les chats stérilisés ou castrés courent un plus grand risque de prendre du poids, en particulier peu de temps après leur opération. Les aliments pour chats stérilisés sont formulés pour aider à prévenir une prise de poids, grâce à un apport énergétique réduit et une combinaison de nutriments spécifiques pour soutenir leur santé.

Pendant sa gestation, les besoins en énergie de la femelle augmentent considérablement: à la fin de la gestation, elle consommera 70 % plus d'aliments que la normale ! Les aliments conçus pour les femelles gestantes ou allaitantes répondent parfaitement à leur besoins élevés en énergie, car ils sont riches en matières grasses et favoriseront une bonne production de lait par la femelle pour ses chatons. Pour vous assurer que votre chatte gestante reçoive les bons nutriments, il est préférable de consulter un vétérinaire pour obtenir des recommandations sur les aliments et les programmes alimentaires.

Pour vous assurer que votre chat se maintienne à son un poids de forme, discutez avec votre vétérinaire des meilleures mesures à prendre.