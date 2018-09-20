Pourquoi mon chat perd-il du poids ?
Le poids de votre chat évolue naturellement du chaton à l’âge adulte, en fonction de facteurs aussi variés que son sexe, sa race, son âge, son mode de vie et son alimentation. Mais si vous remarquez une perte soudaine de poids chez votre chat, il est important de consulter un vétérinaire, car cela peut indiquer un problème sous-jacent plus grave. La perte de poids peut survenir avec un appétit normal, ou bien avec une augmentation ou une diminution de l’appétit.
Troubles gastro-intestinaux chez le chat
Si votre chat souffre d’inconfort, de douleur ou d’irritation dans son système digestif, cela peut entraîner une perte d’appétit et une perte de poids éventuelle car il est réticent à se nourrir. Les troubles gastro-intestinaux peuvent inclure des maladies inflammatoires de l’intestin (MICI), des déséquilibres de la flore intestinale, des allergies alimentaires ou des problèmes de fonctionnement de l’intestin grêle. Vous remarquerez peut-être aussi que le pelage et la peau de votre chat sont de moins bonne qualité que la normale.
Maladie systémique
Les chats atteints d’une maladie systémique comme une maladie rénale chronique, l’hyperthyroïdie ou le diabète peuvent présenter des signes de perte de poids. Selon la maladie à l’origine de la perte de poids, votre chat peut ne pas avoir de perte d’appétit. Il est important de consulter votre vétérinaire afin d’écarter la possibilité que de telles maladies puissent causer une perte de poids.
Les chats et les maladies du foie
Les chats ne présentent pas souvent de signes cliniques de maladie hépatique avant d’avoir atteint un stade avancé ; cependant, la perte de poids est un signe précoce, tout comme la léthargie, les vomissements et le refus de manger.
Votre chat et les parasites
Un certain nombre de parasites peuvent entraîner une perte de poids chez votre chat. Deux types, le Giardia intestinalis et les coccidies, provoquent des diarrhées sévères pouvant entraîner une déshydratation et une perte de poids. Il est indispensable de consulter un vétérinaire si vous pensez que votre chat souffre d'une infestation parasitaire, car il sera capable de définir de quel parasite il s'agit et de vous conseiller sur la façon de protéger votre chat (et vous-même).
Les boules de poils et les chats
Les chats passent beaucoup de temps à se toiletter, ce qui leur permet de réguler la température de leur corps et de garder leurs poils et leur peau propres. Cependant, si les poils avalés ne sont pas correctement éliminés par le système digestif, ils peuvent rester bloqués et former des boules de poils. Ces amas de poils emmêlés peuvent entraîner une régurgitation, une constipation, des blocages de l'œsophage, une perte d'appétit et une perte de poids.
Carences en vitamines chez le chat
La perte de poids, associée à des problèmes dermatologiques tels que la desquamation, l'alopécie et les démangeaisons, peut être révélatrice d'une carence en vitamine B, qui survient dans le cadre d'une maladie gastro-intestinale ou d'un régime alimentaire mal équilibré. Cette vitamine est soluble dans l'eau et ne peut pas être stockée dans le corps. Par conséquent, elle doit être contenue dans l'aliment de votre chat pour entretenir un pelage sain et une peau en bonne santé.
Si l'alimentation de votre chat n'est pas assez complète ou équilibrée, celui-ci pourra souffrir de carences en vitamines et autres nutriments. Si votre chat perd du poids et que vous craignez qu'il ne souffre d'une carence en vitamines, consultez votre vétérinaire.
Si vous avez des inquiétudes concernant la perte de poids récente de votre chat, assurez-vous de rendre visite à votre vétérinaire afin qu'il procède à un examen complet. Le meilleur moyen de vous assurer que votre chat conserve le poids idéal est de rendre visite à votre vétérinaire régulièrement, et de peser sa ration quotidienne de nourriture, et de prendre note de tout changement dans sa consommation.
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