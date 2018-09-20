Le poids de votre chat évolue naturellement du chaton à l’âge adulte, en fonction de facteurs aussi variés que son sexe, sa race, son âge, son mode de vie et son alimentation. Mais si vous remarquez une perte soudaine de poids chez votre chat, il est important de consulter un vétérinaire, car cela peut indiquer un problème sous-jacent plus grave. La perte de poids peut survenir avec un appétit normal, ou bien avec une augmentation ou une diminution de l’appétit.

Troubles gastro-intestinaux chez le chat

Si votre chat souffre d’inconfort, de douleur ou d’irritation dans son système digestif, cela peut entraîner une perte d’appétit et une perte de poids éventuelle car il est réticent à se nourrir. Les troubles gastro-intestinaux peuvent inclure des maladies inflammatoires de l’intestin (MICI), des déséquilibres de la flore intestinale, des allergies alimentaires ou des problèmes de fonctionnement de l’intestin grêle. Vous remarquerez peut-être aussi que le pelage et la peau de votre chat sont de moins bonne qualité que la normale.

Maladie systémique

Les chats atteints d’une maladie systémique comme une maladie rénale chronique, l’hyperthyroïdie ou le diabète peuvent présenter des signes de perte de poids. Selon la maladie à l’origine de la perte de poids, votre chat peut ne pas avoir de perte d’appétit. Il est important de consulter votre vétérinaire afin d’écarter la possibilité que de telles maladies puissent causer une perte de poids.

Les chats et les maladies du foie

Les chats ne présentent pas souvent de signes cliniques de maladie hépatique avant d’avoir atteint un stade avancé ; cependant, la perte de poids est un signe précoce, tout comme la léthargie, les vomissements et le refus de manger.