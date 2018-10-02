Aider votre chatte gestante à mettre bas à la maison
Si une portée de chatons est en route, il est important que vous vous sentiez bien préparé(e) et confiant(e) en attendant le grand jour. Si vous décidez que la naissance aura lieu à domicile, il existe un certain nombre de choses simples mais essentielles à faire pour que votre chatte soit capable de mettre bas en restant en bonne santé et dans un environnement sans stress.
Préparer votre maison pour la mise bas de votre chatte
Idéalement, votre chatte gestante doit pouvoir disposer d'une pièce ou d'un espace pour elle toute seule à la fin de sa gestation. Les chattes peuvent devenir agressives au cours des deux dernières semaines de leur gestation. Alors isolez-la et éloignez-la des enfants. La pièce doit être assez chaude (environ 22 °C) pour qu'elle soit à l'aise et réduire le risque d'hypothermie. Elle doit idéalement avoir un taux d'humidité compris entre 65 et 70 %.
Installez un nid douillet dans une boîte pour que la chatte y mette bas. Il peut s'agir d'une boîte en carton assez grande pour qu'elle puisse s'allonger et avec des côtés suffisamment hauts pour que les chatons ne tombent pas. Mettez-y du plastique, puis du papier journal (facile à enlever une fois souillé), et recouvrez le tout d'une couverture.
Le nid doit être plus chaud que le reste de la pièce pour convenir aux chatons très fragiles durant les premiers jours de vie. Une lampe infrarouge est un bon moyen de réchauffer l'endroit, car elle ne concentre pas trop la chaleur. Elle doit être réglée à 30 °C.
Comment savoir quand la chatte commence le travail ?
Vous pourriez ne pas remarquer les premières étapes du travail de votre chatte, car il n'y a pas de contractions visibles. En revanche, elle semblera agitée et affichera un comportement étrange, comme de vous suivre ou de vous éviter sans cesse. Elle sera aussi très expressive vocalement et se toilettera à l'excès.
Quand elle sera sur le point de mettre-bas, elle grattera le fond de son nid et s'y installera, puis commencera à ronronner fortement. Une fois que vous avez remarqué un écoulement rougeâtre, il ne faudra pas longtemps avant que les premiers chatons et leur placenta n'apparaissent. Cela prend normalement moins d'une heure.
Durant la naissance de ses chatons, la mère «pleure» et semble bouleversée, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez vous attendre à voir un chaton apparaître toutes les 10 à 60 minutes ; il est probable que la chatte mange leur placenta et mâche leur cordon ombilical. S'il se passe deux heures après que vous ayez observé un écoulement et qu'il n'y a aucun signe de nouveau-né, contactez un vétérinaire pour qu'il vienne assister la mise bas.
Les chattes savent très bien s'occuper d'elles-mêmes pendant le travail. Ne vous tracassez donc pas. Aller jeter un œil toutes les 15 minutes est suffisant. Si elle se sent stressée de quelconque manière, elle interrompra son travail et retiendra la délivrance pendant plusieurs heures, voire des jours !
Les signes de bonne santé chez un chaton nouveau-né
Dès que les chatons sortent, ils doivent immédiatement ramper vers leur mère et commencer à téter ; ayez sous la main du lait pour chaton pour ceux qui ne le font pas. Si vous constatez que la chatte ne leur lèche pas le ventre après leur repas, il sera alors nécessaire de les masser avec une compresse humide pour faciliter leur digestion et l'excrétion. Maintenez la pièce calme et chaude, avec la porte fermée. 15 à 20 % des chattes qui viennent de mettre bas ont leurs chaleurs quelques jours après la mise-bas et partent à la recherche d'un partenaire, ce qui peut rendre les chatons vulnérables.
Pour la chatte gestante, mettre bas à la maison peut l'aider à se sentir plus sereine et permettre à sa portée d'avoir le meilleur départ possible . Si vous n'êtes pas sûr(e) d'avoir aménagé votre domicile comme il faut, parlez-en à votre vétérinaire qui saura vous conseiller.
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