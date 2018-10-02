​Aider votre chatte gestante à mettre bas à la maison

Si une portée de chatons est en route, il est important que vous vous sentiez bien préparé(e) et confiant(e) en attendant le grand jour. Si vous décidez que la naissance aura lieu à domicile, il existe un certain nombre de choses simples mais essentielles à faire pour que votre chatte soit capable de mettre bas en restant en bonne santé et dans un environnement sans stress.

Préparer votre maison pour la mise bas de votre chatte

Idéalement, votre chatte gestante doit pouvoir disposer d'une pièce ou d'un espace pour elle toute seule à la fin de sa gestation. Les chattes peuvent devenir agressives au cours des deux dernières semaines de leur gestation. Alors isolez-la et éloignez-la des enfants. La pièce doit être assez chaude (environ 22 °C) pour qu'elle soit à l'aise et réduire le risque d'hypothermie. Elle doit idéalement avoir un taux d'humidité compris entre 65 et 70 %.

Installez un nid douillet dans une boîte pour que la chatte y mette bas. Il peut s'agir d'une boîte en carton assez grande pour qu'elle puisse s'allonger et avec des côtés suffisamment hauts pour que les chatons ne tombent pas. Mettez-y du plastique, puis du papier journal (facile à enlever une fois souillé), et recouvrez le tout d'une couverture.

Le nid doit être plus chaud que le reste de la pièce pour convenir aux chatons très fragiles durant les premiers jours de vie. Une lampe infrarouge est un bon moyen de réchauffer l'endroit, car elle ne concentre pas trop la chaleur. Elle doit être réglée à 30 °C.

Comment savoir quand la chatte commence le travail ?

Vous pourriez ne pas remarquer les premières étapes du travail de votre chatte, car il n'y a pas de contractions visibles. En revanche, elle semblera agitée et affichera un comportement étrange, comme de vous suivre ou de vous éviter sans cesse. Elle sera aussi très expressive vocalement et se toilettera à l'excès.

Quand elle sera sur le point de mettre-bas, elle grattera le fond de son nid et s'y installera, puis commencera à ronronner fortement. Une fois que vous avez remarqué un écoulement rougeâtre, il ne faudra pas longtemps avant que les premiers chatons et leur placenta n'apparaissent. Cela prend normalement moins d'une heure.