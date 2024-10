L'alimentation de votre chaton entre 4 et 12 mois

À ce stade de leur développement, les besoins énergétiques des chatons vont diminuer progressivement, même s'ils demeurent beaucoup plus élevés que ceux d'un chat adulte. Pendant cette période, les dents adultes remplacent les dents de lait et le système digestif du chat devient mature. Les chatons sont maintenant capables de croquer, de mâcher et de manger plus facilement des aliments solides.

Cependant, le système digestif du chat ne représente que 3 % de son poids corporel total (comparé à celui de l'humain qui représente 11 % du poids total), ce qui signifie qu'il tolérera mal un changement d'aliment ou du stress au moment de ses repas. Durant cette période, il est important de nourrir votre chaton avec le même aliment et à un rythme régulier : le même aliment, au même endroit, dans un environnement paisible et sans stress.

Au cours de cette période, la prise de poids de votre chaton atteint un pic. Il prend environ 100 g par semaine entre quatre et cinq mois. Il est important de surveiller attentivement son poids pour qu'il ne grossisse pas trop rapidement et courre le risque de devenir obèse. Afin de prévenir ce problème, veillez à bien respecter la ration quotidienne de croquettes ou de bouchées en sauce ou en gelée recommandée.

L'alimentation de votre chat à partir d'un an

Arrivé à l'âge adulte, les besoins nutritionnels de votre chat deviennent très différents de ceux de ses premiers jours. Ses besoins énergétiques sont beaucoup moins élevés et il convient de prendre en compte plusieurs autres facteurs : son mode de vie, selon qu'il s'agit d'un chat d'intérieur ou d'extérieur, sa race, son sexe et le fait qu'il ait été stérilisé ou non.

Chaque chat a des besoins nutritionnels qui doivent être couverts par son alimentation. Ces besoins comprennent notamment un acide aminé essentiel, la taurine, qui ne provient que de sources animales, et les vitamines A et D, qui participent à la bonne santé du chat.

Les besoins nutritionnels de votre chat évolueront considérablement au cours de sa vie. Si vous n'êtes pas sûr du meilleur aliment à lui donner, adressez-vous à votre vétérinaire qui sera ravi de vous aider.

Les aliments nutrition santé pour chatons

