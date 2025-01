Les chats qui vieillissent ont des besoins nutritionnels différents de ceux de leurs congénères plus jeunes, aussi est-il important de modifier l’alimentation de votre chat au fur et à mesure qu’il vieillit, pour s’assurer de répondre au mieux à ces besoins spécifiques. ROYAL CANIN® Senior Ageing 12+ convient aux chats de plus de 12 ans et est spécialement formulé pour répondre aux besoins nutritionnels des chats âgés comme le vôtre. Cet aliment contient des croquettes très appétissantes à double texture (croquantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur) qui aident à stimuler l’appétit de votre chat âgé. ROYAL CANIN® Senior Ageing 12+ contient un complexe breveté d’antioxydants qui soutient les chats âgés tout au long de leur processus de vieillissement. Grâce à une teneur modérée en phosphore, ROYAL CANIN® Senior Ageing 12+ aide également à maintenir un bon fonctionnement rénal, ce qui est essentiel pour les chats plus âgés. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® Senior Ageing 12+ est également disponible sous forme de nourriture humide en un délicieux émincé ou en une succulente gelée. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.