Pour vous assurer que votre chat âgé (12 ans ou plus) reçoit la nutrition spécifique dont il a besoin pour conserver une santé optimale, il faut que vous lui donniez l’alimentation qu’il préfère naturellement d’instinct. C’est pourquoi ROYAL CANIN® Ageing 12+ en Sauce est conçu pour correspondre au profil macro-nutritionnel optimal que les chats vieillissants comme le vôtre préfèrent instinctivement. Les chats âgés auront souvent besoin de niveaux plus élevés d’apport nutritionnel pour le maintien général d’une bonne santé articulaire. C’est pourquoi ROYAL CANIN® Ageing 12+ en Sauce est spécialement formulé pour entretenir la santé articulaire grâce à une teneur élevée en acides gras oméga-3 (EPA et DHA notamment). Pour entretenir la santé des reins et du système rénal dans son ensemble, ROYAL CANIN® Ageing 12+ en Sauce contient de plus une teneur soigneusement dosée en phosphore. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® Ageing 12+ est également disponible en une succulente gelée ou sous forme de nourriture sèche en croquettes savoureuses et croquantes. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.