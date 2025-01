British Shorthair Adulte

ROYAL CANIN® British Shorthair Adult est spécialement formulé en fonction des besoins nutritionnels spécifiques de votre chat adulte British Shorthair. En raison de sa morphologie particulièrement puissante, le taux de protéines de ROYAL CANIN® British Shorthair Adult a été adapté afin de contribuer au maintien de la masse musculaire de votre chat. Cet aliment est également enrichi en L-Carnitine, un nutriment essentiel à un métabolisme sain des lipides. Les acides gras oméga-3 (EPA et DHA) que contient cette formule aident à renforcer les os et les articulations de votre chat, ce qui lui permet de conserver son rythme d’activité habituel sans aucun inconfort. De plus, l’équilibre soigneusement dosé en minéraux de cet aliment favorise et préserve la bonne santé cardiaque de votre chat. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® British Shorthair Adult est également disponible sous forme humide en un délicieux émincé. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.