ROYAL CANIN® Digest Sensitive en Sauce est conçu pour être hautement digestible par les chats qui peuvent avoir l’estomac sensible, et contient des nutriments spécialement sélectionnés qui aident à réduire l’odeur des selles de votre chat. Le taux élevé de digestibilité offert par ROYAL CANIN® Digest Sensitive en Sauce assurera à votre chat une meilleure digestion des nutriments dont il a besoin et sa faible teneur en matières grasses peut également contribuer au maintien d’un poids idéal et sain. La teneur en protéines est optimale pour soutenir la force musculaire et osseuse tout en renforçant le bon fonctionnement du ventre sensible de votre chat. De plus, grâce à ce régime alimentaire, lorsque votre chat fait ses besoins, l’odeur ne sera pas trop forte, ce qui est en soi un signe de bonne santé digestive. ROYAL CANIN® Digest Sensitive en Sauce contient également une concentration optimale et réduite en minéraux qui favorise une bonne fonction urinaire. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® Digest Sensitive est également disponible sous forme de nourriture sèche en croquettes savoureuses et croquantes. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.