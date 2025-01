L’estomac et l’appareil digestif sensibles d’un chat peuvent contribuer à un volume important de selles de mauvaise qualité, ce qui peut être signe de troubles de la digestion. ROYAL CANIN® Digestive Care est une formule nutritionnelle élaborée avec précision pour améliorer la santé digestive grâce à des nutriments spécialement adaptés et à des croquettes de forme unique. La formule ROYAL CANIN® Digestive Care contient des protéines hautement digestibles (dont les L.I.P.) pour faciliter la digestion de votre chat, ce qui contribue à sa bonne santé générale. ROYAL CANIN® Digestive Care contient également un mélange spécifique de prébiotiques et de fibres (dont le psyllium) pour préserver l’équilibre de la flore intestinale et réguler le transit. Sa teneur très élevée en protéines de haute qualité aide à maintenir la force musculaire interne dans tout le corps de votre chat et garantit une qualité constante des selles, ce qui permet également de réguler et de réduire le temps qu’il passe à faire ses besoins. De plus, ROYAL CANIN® Digestive Care favorise une digestion saine grâce à des croquettes en forme d’anneau qui ralentissent naturellement la mastication et l’ingestion, réduisant ainsi le risque d’indigestion. ROYAL CANIN® Digestive Care a obtenu des résultats cliniquement prouvés : l’utilisation exclusive de Digestive Care s’est révélée efficace après seulement 10 jours, ce qui a permis de réduire de 49 % la production de selles grâce à une consommation et une digestion des nutriments considérablement optimisée. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® Digestive Care est également disponible sous forme de nourriture humide en pâtée délicieuse ou en pain moelleux et savoureux. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.