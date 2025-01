Hair And Skin Care

ROYAL CANIN® Hair & Skin Care est un complexe exclusif de nutriments qui aide à renforcer la fonction de barrière protectrice de la peau. Riche en protéines de haute qualité, dont des acides aminés spécifiques, il contribue à soutenir la croissance saine du poil et le renouvellement de la peau. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care est formulé à partir d’un mélange essentiel d’acides gras oméga-3 et oméga-6 pour améliorer la santé de la peau et du pelage. Cette formule contient également de l’huile de soja et de bourrache (riches en acides gamma linoléiques) ainsi que de l’huile de poisson pour aider votre chat à conserver un pelage sain et luisant. De plus, ROYAL CANIN® Hair & Skin Care inclut un certain nombre d’autres nutriments clés, comme la vitamine B, les acides aminés, le zinc et le cuivre. Ensemble, ils nourrissent la peau et le pelage de votre chat en renforçant la fonction de « barrière » de la peau afin de préserver sa beauté optimale ainsi que la force et la densité du poil. L’utilisation exclusive de ROYAL CANIN® Hair & Skin Care a été cliniquement prouvée : après seulement 21 jours d’utilisation, la brillance du pelage peut significativement augmenter.