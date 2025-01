Les chats passent souvent une grande partie de leur journée à faire leur toilette et peuvent donc avaler de grandes quantités de poils. Ces poils ingérés peuvent se compacter dans l’appareil digestif, entraînant la formation de boules de poils qui sont ensuite régurgitées ou éliminées par les selles. ROYAL CANIN® Hairball Care est composé d’un mélange spécifique de fibres alimentaires, dont le psyllium (riche en mucilages) et de fibres insolubles pour favoriser un transit intestinal sain. Ainsi, les poils ingérés quotidiennement peuvent être éliminés par les selles plutôt que de s’accumuler dans l’estomac avant d’être régurgités. ROYAL CANIN® Hairball Care contient un mélange précis de nutriments à haute teneur en protéines (34 %) et en matières grasses (15 %) pour assurer un apport sain en nutriments. Il a été prouvé que ROYAL CANIN® Hairball Care élimine deux fois plus de poils excédentaires dans le corps d’un chat après seulement 14 jours d’alimentation. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® Hairball Care est également disponible sous forme de nourriture humide en un délicieux émincé. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.