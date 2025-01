Les boules de poils se forment lorsque les poils restent dans l’estomac de votre chat sans passer par l’appareil digestif. La majorité des poils passent facilement dans l’appareil digestif, mais de grandes quantités de poils peuvent former ces boules. C’est pourquoi ROYAL CANIN® Hairball Care en sauce est conçu pour aider votre chat à éliminer les poils ingérés en stimulant le transit intestinal, éliminant ainsi tout excédent de poils qui resterait autrement dans l’estomac. ROYAL CANIN® Hairball Care en sauce aide également à maintenir le poids de forme de votre chat grâce à une faible teneur en graisses, s’élevant seulement à 2,7 %. Il contient également des acides gras essentiels pour fournir une énergie des plus bénéfiques. ROYAL CANIN® Hairball Care en sauce garantit une haute digestibilité grâce à son apport en fibres alimentaires qui contribuent à l’équilibre de la flore intestinale et au bon fonctionnement de l’appareil digestif. Pour répondre aux préférences de chaque chat, ROYAL CANIN® Hairball Care est également disponible sous forme de croquettes savoureuses et croquantes. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.