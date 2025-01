L’entretien du pelage de votre chat peut s’avérer difficile, particulièrement chez les races à poil long. Cependant, si votre chat reçoit les bons nutriments, cela contribuera grandement à lui donner un pelage sain et brillant qui mettra en valeur sa beauté naturelle. ROYAL CANIN® Intense Beauty en Sauce contient une teneur élevée en acides gras oméga-3 et oméga-6 pour aider votre chat à conserver un beau pelage et une peau saine. Grâce à sa faible teneur en matières grasses, ROYAL CANIN® Intense Beauty en Sauce aide également votre chat à maintenir son poids de forme en prévenant la prise de poids excessive. Sa teneur idéale en protéines favorise en outre une croissance musculaire et un développement sains. ROYAL CANIN® Intense Beauty en Sauce renforce également la santé du système urinaire de votre chat en contribuant au bon fonctionnement de sa vessie. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® Intense Beauty est également disponible sous forme de nourriture sèche en croquettes savoureuses et croquantes. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.