Kitten en sauce

Donner le meilleur départ dans la vie à votre chaton commence par une bonne nutrition. En lui apportant les nutriments essentiels dont il a besoin, vous l’aiderez à se développer et à franchir toutes les étapes importantes et bien plus encore. Sevrer les chatons du lait de leur mère peut être difficile, surtout si la nourriture n’est adaptée ni à leurs besoins ni à leur goût. C’est pourquoi ROYAL CANIN® Kitten Instinctive en Sauce est formulé pour correspondre au profil nutritionnel que les chatons préfèrent instinctivement. Donner à votre chaton d’excellents aliments, tant sur le plan du goût, de l’odeur que de la texture lui permettra d’accepter instinctivement et à long terme l’aliment nutritionnel que vous lui donnez. ROYAL CANIN® Kitten Instinctive en Sauce fournit tous les nutriments essentiels nécessaires aux besoins énergétiques élevés des chatons, au renforcement de leurs os et à leur bonne santé. Durant la deuxième phase de croissance (de 4 à 12 mois), le système immunitaire de votre chaton n’est pas encore complètement développé. ROYAL CANIN® Kitten Instinctive aide à renforcer ses défenses naturelles grâce à un complexe d’antioxydants comme la vitamine E, la vitamine C, la taurine et la lutéine. ROYAL CANIN® Kitten Instinctive en Sauce est spécialement conçu pour une mastication facile et convient également aux mères. Pour répondre aux préférences de chaque chat, ROYAL CANIN® Kitten Instinctive est également disponible sous forme de bouchées en gelée ou sous forme de mousse.