Kitten Mousse

Lorsque les chatons entament le processus de sevrage et commencent peu à peu à s’éloigner du lait maternel, ils développent chacun un profil nutritionnel particulier qui les attire instinctivement lorsqu’il s’agit de manger des aliments solides. Pour que votre chaton ait une alimentation adaptée, il est essentiel qu’il aime ce qu’il mange – sinon, les nutriments essentiels qu’elle contient seront simplement gaspillés. C’est pourquoi ROYAL CANIN® Kitten Instinctive Mousse est formulé pour correspondre au profil nutritionnel que les chatons préfèrent instinctivement. Donner à votre chaton d’excellents aliments, tant sur le plan du goût, de l’odeur que de la texture lui permettra d’accepter instinctivement et à long terme l’aliment nutritionnel que vous lui donnez. Durant la deuxième phase de croissance (de 4 à 12 mois), la structure osseuse de votre chaton continue à se renforcer. Ses besoins énergétiques sont encore très élevés, même s’ils sont inférieurs à ceux de la première phase. C’est pourquoi ROYAL CANIN® Kitten Instinctive Mousse fournit tous les nutriments essentiels nécessaires aux besoins énergétiques élevés de votre chaton, au renforcement de ses os et à sa bonne santé générale. Durant la deuxième phase de croissance, le système immunitaire de votre chaton n’est pas encore complètement développé. ROYAL CANIN Kitten Instinctive aide à renforcer ses défenses naturelles grâce à un complexe d’antioxydants comme la vitamine E, la vitamine C, la taurine et la lutéine. ROYAL CANIN® Kitten Instinctive Mousse est spécialement conçu pour une mastication facile et convient également aux mères. Pour répondre aux préférences particulières de chaque chat, ROYAL CANIN® Kitten Instinctive est également disponible sous forme de bouchées en sauce ou en gelée.