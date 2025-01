Certains chats ont un appétit capricieux et refusent parfois la nourriture que vous leur donnez. Cependant, ce comportement n’est pas spécifique aux chats et peut donc être rectifié si vous choisissez des aliments contenant des nutriments sains qui peuvent également satisfaire l’appétit particulier de votre chat. Certains chats difficiles sont attirés par la diversité dans leur gamelle. Afin de stimuler les préférences naturelles de votre chat, Savour Exigent contient deux types de croquettes synergiques, de composition et de texture différentes pour améliorer la double sensation gustative, même chez les chats les plus difficiles. De plus, le contenu énergétique spécialement adapté de ROYAL CANIN® Savour Exigent aide à maintenir le poids idéal d’un chat adulte comme le vôtre. ROYAL CANIN® Savour Exigent stimulera l’appétit de votre chat et lui fournira tous les nutriments dont il a besoin pour rester actif et en bonne santé, et convient aux chats d’intérieur et d’extérieur.