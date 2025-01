Siamois Adulte

ROYAL CANIN® Siamese Adult est formulé pour répondre aux besoins spécifiques des chats Siamois adultes tels que le vôtre. Lorsque vous donnez cette nourriture à votre chat, vous êtes certain qu’il reçoit tout l’apport nutritionnel dont il a besoin. Adapté aux chats Siamois adultes âgés de plus de 12 mois, ROYAL CANIN® Siamese Adult contient une teneur accrue en protéines (38 %) et une teneur modérée en graisses (16 %) afin de contribuer à entretenir sa morphologie à la fois svelte, musclée et souple. Il est également enrichi en L-Carnitine, un nutriment essentiel à la bonne santé du métabolisme des lipides. Les croquettes spécialement conçues en forme de tube conviennent tout particulièrement au museau long et étroit de votre chat Siamois et sont faciles à saisir. Elles favorisent également une mastication prolongée, ce qui aide à préserver une bonne hygiène buccale. ROYAL CANIN® Siamese Adult contient des protéines hautement digestibles ainsi que des prébiotiques pour soutenir le bon équilibre de la flore intestinale. De plus, cette nourriture contient des minéraux soigneusement dosés qui contribuent à la bonne santé du système urinaire de votre chat.