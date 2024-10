L'odorat est le super pouvoir des félins. Les chats possèdent 60 à 70 millions de cellules olfactives alors que les humains n'en ont que 5 millions. Fort de cet odorat développé, le premier contact de votre chat avec son aliment se fait par le nez grâce à ses puissants et nombreux récepteurs olfactifs, d’où l’importance des arômes de l’aliment. Ce premier contact est renforcé par l’inhalation des molécules odorantes : plus votre chat inhale ou renifle ces molécules, plus il détecte les arômes. Si un chat est fortement attiré par l'arôme de son aliment, il reniflera moins et commencera à manger immédiatement, ce qui rend les repas plus rapides et attractifs. Par conséquent, cette première impression est essentielle pour faciliter la consommation de la bonne quantité d’énergie pour votre chat, en plus d’être attractive..

Les formules SENSORY™ Smell de Royal Canin sont élaborées à partir d’un profil aromatique très attractif pour l'odorat du chat bénéficiant d'une technologie qui permet aux saveurs de se diffuser plus rapidement et plus intensément autour de l'aliment, ce qui stimule la prise alimentaire par une appétence immédiate.