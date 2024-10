Toilettage

Outre le fait qu'il est plus beau, un poil bien brossé contient moins de poils morts, ce qui limite leur ingurgitation par votre chat pendant sa toilette. Cela présente des avantages. En effet, l'activité de toilettage représentant en moyenne 30 % du temps du chat, elle entraîne l’ingestion de poils morts provoquant des boules de poils et parfois des problèmes digestifs.

Les chats à poil long, comme le persan, ont besoin chaque jour d'un démêlage soigneux avec un peigne de bonne qualité.

Chez les chats à poil court et plat (comme le siamois ou l'abyssin), quelques coups de peigne peuvent suffire.

Chez les chats à poil mi-long ou à sous-poil épais (comme le maine coon ou l'exotic shorthair), on recommande d'utiliser une brosse souple une fois par semaine.

Dentaire

L'hygiène buccale du chaton commence dès le plus jeune âge.

Quand ils arrivent au foyer, les chatons ont toujours leurs dents de lait. Ces dents de lait sont assez fragiles ; il faut donc que leurs croquettes soient plus tendres et plus faciles à croquer que celles des chats plus âgés.

Certaines bouchées en sauce ou en gelée ont été spécifiquement formulées pour les chatons. Leur excellente texture est adaptée à leurs dents sensibles.

Le brossage des dents est la référence en matière de soins bucco-dentaires. Il est recommandé d’utiliser une brosse à dents pour chat et un dentifrice vétérinaire.

Santé

La santé et le bien-être de votre chat dépendent d'une grande variété de facteurs, allant des vaccins préventifs et des médicaments à l’assurance, en passant par la stérilisation. Certains de ces coûts sont ponctuels, tandis que d’autres doivent être pris en compte dans le budget courant, avec l'alimentation et le toilettage.

Les chats sont habituellement vaccinés contre le virus de la panleucopénie, le virus de l'herpès félin et le calicivirus félin. La vaccination consiste en deux injections à trois ou quatre semaines d'intervalle. Votre chat a peut-être déjà reçu sa première injection avant d'arriver, car la première dose peut être administrée à partir de l'âge de neuf semaines environ.

Le puçage consiste en l'insertion indolore d'une micropuce sous la peau du cou. Ainsi, n'importe quel vétérinaire ou organisme de secours aux animaux peut lire la puce à l'aide d'un scanner manuel. Votre vétérinaire peut effectuer cette procédure lors de n'importe lequel de vos rendez-vous de routine.

Il est important d’empêcher votre chat d’attraper des puces, des vers ou des tiques. Un bon éleveur aura lancé un programme antiparasitaire dès le début de la vie des chatons. La plupart des refuges réalisent également un drastique traitement vermifuge et antipuce pour tous les animaux dont ils s'occupent. Il est important que vous demandiez à la personne auprès de qui vous récupérez votre chat ou chaton, quels traitements a t-il fait l'objet par le passé.

La stérilisation est l'une des décisions les plus importantes que peut prendre tout possesseur d'animal de compagnie. Les chats sont généralement stérilisés à partir de l'âge de six mois environ.

Il est important d'organiser des bilans de santé annuels avec votre vétérinaire afin d'éviter tout problème de santé et suivre l'évolution du poids et du comportement de votre chat.

Éducation

La plus grande partie de l'éducation d'un chaton a lieu dans les six premiers mois de sa vie. La plupart des comportements sont acquis au cours des trois premiers mois, grâce au rôle prédominant de la mère et des frères et sœurs.

Cela signifie que lorsque vous ramenez un chat chez vous, votre contribution à son éducation de base sera limitée, mais vous avez toujours des responsabilités. Votre tâche consiste à compléter son éducation dans son nouvel environnement et à remédier aux comportements indésirables.

Assurance

Une assurance vous offre la tranquillité d'esprit. Vous savez que vous pourrez dispenser à votre chat les soins nécessaires en cas de problème.

Les assurances pour animaux de compagnie offrent différents niveaux de couverture et les prix varient en fonction de l'âge, de la race, de la taille et du type de votre chat, ainsi que de votre situation géographique.

Trouvez la bonne couverture pour vous et votre chaton :

en comparant les forfaits sur Internet ;

en demandant à votre vétérinaire ;

en lisant les magazines consacrés aux animaux.

Au début, il peut sembler difficile de penser tout ce qui est nécessaire pour prendre soin d'un chat ou d'un chaton. Mais en lui offrant un bon départ, vous l'aiderez à s'habituer à son nouveau foyer, et favorisez son bien-être et une bonne santé.