Terrier australien

Essentiellement des chiens de travail, les terriers australiens sont également suffisamment fidèles et sereins pour être d'excellents compagnons. Ces chiens robustes et bas sont plus longs que hauts.

Dynamiques, actifs et bien construits, ils affichent un tempérament très proche de celui du terrier. Leur pelage dur et non taillé forme une collerette plus claire autour de leur cou, qui s'étend jusqu'au sternum. Leur longue et forte tête contribue à leur apparence rude et robuste.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)