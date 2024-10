Le billy est un chien de grande taille originaire du Haut-Poitou dans le centre-ouest de la France. Ses ancêtres, de grands chiens blancs, fréquentaient souvent le chenil royal sous le règne de Louis XIV.

Le billy est plus à l'aise sur la piste des lièvres et des sangliers, où vous verrez les meilleurs d'entre eux. Par conséquent, les qualités les plus importantes de la race sont liées à ses aptitudes à la chasse.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)