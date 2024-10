Le bouvier des Ardennes est un chien trapu de taille moyenne. Son poil est rêche et ébouriffé, hormis sur le crâne où il est plus court et plat. Son pelage dense lui permet de garder et de conduire les troupeaux indépendamment du temps qu’il fait.

Traditionnellement élevé comme chien de travail, le bouvier des Ardennes est un compagnon affectueux et prévenant qui convient aux familles actives. Il est connu pour être patient avec les enfants et pour s’intégrer relativement bien dans les foyers avec d’autres animaux, à condition que les présentations se fassent dans de bonnes conditions.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)