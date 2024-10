Briquet griffon vendéen

Les chiens de cette race robuste font preuve d’un grand esprit d’initiative et d’endurance. Ils doivent être capables de détecter une vieille piste, de débusquer le gibier et de le poursuivre. Ce sont des chasseurs enthousiastes qui ont besoin d’une main ferme. Ce griffon réceptif et très déterminé de taille moyenne est plutôt trapu et bien proportionné.

C’est la seule race à avoir conservé le nom de « briquet », qui signifie chien de taille moyenne. Avant la Première Guerre mondiale, le comte d’Elva a lancé un programme d’élevage contrôlé afin de produire une version plus petite et améliorée du grand griffon vendéen.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)