Le barbu tchèque est membre d'une race noble de chiens de taille moyenne à poil dur, dotés d'une apparence générale forte et endurante. Ce chien d'arrêt polyvalent a hérité des qualités nécessaires pour travailler sur le terrain, dans l'eau et dans la forêt. Facile à éduquer et très dévoué envers ses maîtres.

World War I and its consequences were responsible for the Bohemian Wire-Haired Pointing Griffon nearly dying out in the 1920’s. The regeneration of the breed was implemented and the foundation was brought about by some of the original typical specimen from which the modern type of Bohemian Wire-Haired Pointing Griffon was evolved by planned breeding.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)