Ces chiens calmes (très doués pour la garde) ont de nombreuses caractéristiques distinctives. L'une est leur allure de petit lion assortie à leur démarche assurée. Cette race a deux types de pelage : le plus long, qui est rugueux et le plus court, qui est lisse.

Les chow-chows ont un caractère indépendant, mais sont très fidèles à leur maître. Ces chiens peuvent être méfiants envers les étrangers et peuvent sembler très réservés vis-à-vis des nouvelles personnes.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)