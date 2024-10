Amical, intelligent et désireux de plaire, le Braque allemand à poil court est un chien affectueux et serein. Ces chiens sont patients avec les enfants et les autres chiens. Cependant, leur grande taille peut les rendre un peu trop chahuteurs pour les jeunes enfants.

Athlétique et dévoué, le Braque allemand à poil court est un chien de chasse robuste et polyvalent.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)