Ce chien courageux et puissant est bâti pour la chasse au gros gibier, comme le sanglier et le chevreuil. Musculeux et solidement bâti, le grand anglo-français blanc et noir est aussi rustique et robuste que le laisse à penser sa parenté avec le gascon saintongeois.

L'effectif de la race est d'environ 2 000 et il naît environ 200 chiots chaque année. Ils travaillent dans au moins 20 meutes de chasse au chevreuil et une meute de chasse au cerf. Ce sont des chiens amicaux qui établissent un fort relationnel avec les humains et sont faciles à gérer en meute.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)