Grand bleu de Gascogne

Très répandus dans le midi et le sud-ouest de la France, notamment en Gascogne, d'où provient leur nom; ils sont à l'origine de tous les chiens courants dits « du midi ». Ils chassent généralement en meute, pour laquelle ils ont un instinct très développé, bien que ces chiens industrieux puissent travailler seuls.



Ils ont un nez très fin et une voix résonnante, et avec une éducation modérée, suivent les ordres sans aucun problème.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)